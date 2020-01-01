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Осасуна не смогла оборвать победную серию Севильи

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Подопечные Хулена Лопетеги поднялись на третье место турнирной таблицы.
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья
Getty Images

В рамках 24-го тура испанской Примеры Осасуна в родных стенах уступила Севилье. Поединок закончился со счетом 2:0 

Голы за команду Хулена Лопетеги забили Диего Карлос и Люк де Йонг.

Севилья одержала 6-ю победу подряд и с 48 очками поднялась в таблице на третье место, опережая Барселону на одно очко.

До мадридского Реала четыре балла, при этом у “сливочных“ на одну игру больше.

Осасуна — Севилья 0:2

Голы: Диего Карлос, 19, де Йонг, 50

Осасуна: Эррера — Де Ла Пенья, Эрнандес, Гарсия (Кальери, 64), Начо Видаль (Перес, 80) — Торро, Монкайола, Ойер (Брашанац, 65) — Зубирия, Барха (Роберто Торрес, 65), Будимир (Адриан, 84)

Севилья: Буну — Рекик, Диего Карлос, Кунде, Навас — Оливер Торрес (Ракитич, 66), Фернандо, Хордан (Гудель, 87) — Сусо (Алейш Видаль, 66), Эль Хаддади (Алехандро Гомес, 80) — де Йонг (Эн-Несири, 80)

Предупреждения: Начо Видаль, Торро — Эль Хаддади, Хордан

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Теги: Севилья, Осасуна, Ла Лига
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