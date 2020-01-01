Осасуна не смогла оборвать победную серию Севильи
В рамках 24-го тура испанской Примеры Осасуна в родных стенах уступила Севилье. Поединок закончился со счетом 2:0
Голы за команду Хулена Лопетеги забили Диего Карлос и Люк де Йонг.
Севилья одержала 6-ю победу подряд и с 48 очками поднялась в таблице на третье место, опережая Барселону на одно очко.
До мадридского Реала четыре балла, при этом у “сливочных“ на одну игру больше.
Осасуна — Севилья 0:2
Голы: Диего Карлос, 19, де Йонг, 50
Осасуна: Эррера — Де Ла Пенья, Эрнандес, Гарсия (Кальери, 64), Начо Видаль (Перес, 80) — Торро, Монкайола, Ойер (Брашанац, 65) — Зубирия, Барха (Роберто Торрес, 65), Будимир (Адриан, 84)
Севилья: Буну — Рекик, Диего Карлос, Кунде, Навас — Оливер Торрес (Ракитич, 66), Фернандо, Хордан (Гудель, 87) — Сусо (Алейш Видаль, 66), Эль Хаддади (Алехандро Гомес, 80) — де Йонг (Эн-Несири, 80)
Предупреждения: Начо Видаль, Торро — Эль Хаддади, Хордан
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