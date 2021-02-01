Реал подозревают в мошенничестве на огромную сумму

У королевского клуба могут быть проблемы.

Реал Мадрид подозревается в финансовых махинациях на сумму 200 миллионов евро.

Об этом сообщает портал infoLibre со ссылкой на документы Football Leaks.

По информации источника, еще в 2016 году "сливочные" заключили сделку с североамериканским фондом Providence в обход правил.

Контракт на получение 200 миллионов евро из фонда Providence предусматривал, что деньги должны были поступать от двух офшорных компаний на Каймановых островах.

Также отмечается, что клубу были известны возможные последствия этой сделки.