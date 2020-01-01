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Барселона — Кадис 1:1 Видео голов и обзор матча

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Андалузцы отобрали очки в гостях у каталонского клуба.

Барселона - Кадис
Барселона - Кадис
Getty Images

Кадис в гостях сыграл вничью 1:1 с каталонской Барселоной матч 24-го тура чемпионата Испании.

Барселона открыла счет на 30-й минуте — Лионель Месси реализовал пенальти за фол против Педри. А в самом конце матча Алекс Фернандес из Кадиса сравнял также с 11-метрового удара за нарушение со стороны Клемана Ленгле на Рубене Собрино.

Барселона после этой ничьей продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице, а Кадис — на 14-й позиции.

Барселона - Кадис - 1:1

Голы: Месси, 32 (пенальти) - Фернандес, 89 (пенальти).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Пике, Лангле, Дест (Мингуэса, 80) - Бускетс (Пьянич, 65), Де Йонг, Педри (Тринкау, 74) - Месси, Дембеле (Пуч, 80), Гризманн (Брэйтуэйт, 65).

Кадис: Ледесма - Эспино, Хименес, Лопес, Карселен - Искьердо (Фернандес, 59), Гарридо (Хосе Мари, 58), Собрино, Переа (Йонссон, 76), Санчес (Алехо, 62) - Негредо (Лосано, 59).

Предупреждения: Алехо, Хосе Мари.

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Теги: Ла Лига, Кадис, Барселона
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