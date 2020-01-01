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Кадис отобрал очки в гостях у Барселоны

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Обе команды свои голы забили с пенальти.
Барселона - Кадис
Барселона - Кадис
Getty Images

Кадис отобрал очки у Барселоны в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании.

Началось все не лучшим образом для гостей. Барселона провела две опасные атаки, однако открыть счет смогла лишь с пенальти. На 30-й минуте Исаак Карселен и Сальви Санчес вдвоем снесли в штрафной Кадиса Педри, а Лионель Месси реализовал 11-метровый.

Тут же опасную отаку смог провести Кадис, однако Рубен Собрино не смог точно добить мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена после подачи Санчеса и рикошета.

А за пару минут до конца основного времени Кадис заработал пенальти после того, как Клеман Лангле нарушил правила против Собрино. Алекс Фернандес реализовал этот 11-метровый удар, а Тер Штеген не смог угадать направление удара.

Кадис после этой ничьей остается на 14-м месте, а Барселона — на третьем.

Барселона - Кадис - 1:1

Голы: Месси, 32 (пенальти) - Фернандес, 89 (пенальти).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Пике, Лангле, Дест (Мингуэса, 80) - Бускетс (Пьянич, 65), Де Йонг, Педри (Тринкау, 74) - Месси, Дембеле (Пуч, 80), Гризманн (Брэйтуэйт, 65).

Кадис: Ледесма - Эспино, Хименес, Лопес, Карселен - Искьердо (Фернандес, 59), Гарридо (Хосе Мари, 58), Собрино, Переа (Йонссон, 76), Санчес (Алехо, 62) - Негредо (Лосано, 59).

Предупреждения: Алехо, Хосе Мари.

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Теги: Ла Лига, Барселона, Кадис
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