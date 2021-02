Месси - рекордсмен Барселоны по количеству матчей в Ла Лиге

Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны на поединок 24-го тура Ла Лиги с Кадисом.

Таким образом аргентинец стал рекордсменом клуба по количеству игр в чемпионате Испании.

Для него это 506-й поединок в составе “сине-гранатовых“ во внутреннем первенстве.

400 - Sergio Busquets is the fourth @FCBarcelona player to reach 400 LaLiga appearances after Lionel Messi (506), Xavi Hernández (505) and Andrés Iniesta (442). Leyend. pic.twitter.com/bSEZx30Ijs