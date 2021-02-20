Зидан поведал о ситуации с травмированными в Реале

Специалист надеется на быстрое восстановление спортсменов.

В мадридском Реале слишком много игроков выбыли из-за травм. Об этом поведал главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан в комментарии Marca.

"В команде сейчас много травмированных. Мне хочется верить, что игроки восстановятся как можно быстрее, но не знаю, случится ли это на следующей неделе.

Те игроки, которые доступны, преданы делу и клубу. Мы должны играть с ними. Это сложно, но нужно продолжать", - заявил он.

В крайнем матче мадридский Реал обыграл Вальядолид (1:0). В этом поединке в составе команды отсутствовали: Эден Азар, Карим Бензема, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Марсело, Родриго, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде.