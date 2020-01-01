Реал Мадрид одержал минимальную победу над Вальядолидом

Уго Дуро дебютировал в составе столичного клуба.

Реал Мадрид одержал минимальную победу на Вальядолидом в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол у Реала забил Каземиро, который в середине второго тайма замкнул головой подачу Тони Крооса со штрафного удара. Еще два гола забил Мариано Диас, однако

оба раза он оказывался в оффсайде.

В составе столичного клуба первый матч сыграл форвард Уго Дуро, который перед началом нынешнего сезона перешел в Реал из Хетафе, однако первую половину сезона отыграл в составе Кастильи. В матче против Вальядолида Дуро на 66 минуте заменил Диаса.

После этой победы Реал сократил отставание от лидирующего Атлетико до трех очков. Хетафе опустился на 14-ю позицию.

Вальядолид - Реал Мадрид - 0:1

Гол: Каземиро, 65.

Вальядолид: Масип - Мартинес, Гонсалес, Фернандес, Перес - Меса (Кодро, 73), Янко (Жота, 61), Алькарас (Феде, 84), Перес (Плано, 84), Орельяна - Гвардиола (Вайссманн, 73).

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Варан, Начо, Васкес - Каземиро, Кроос, Модрич - Диас (Дуро, 66), Асенсио (Аррибас, 66), Винисиус (Иско, 66).

Предупреждение: Алькарас, Мартинес, Орельяна, Плано - Васкес, Аррибас.