Атлетико неожиданно проиграл Леванте

Столичный клуб оступился в матче с середняком чемпионата.

Мадридский Атлетико потерпел домашнее поражение со счетом 0:2 в матче 24-го тура чемпионата Испании против Леванте.

Открыли счет гости на исходе получаса игры — забил Хосе Луис Моралес. Как ни старался Атлетико, а сравнять у него не получилось. Вместо этого в компенсированное ко второму тайму время столичный клуб пропустил второй гол, который забил вышедший на замену Хорхе де Фрутос.

Атлетико, несмотря на поражение, продолжает сохранять комфортное лидерство в турнирной таблице, опережая Реал Мадрид на шесть очков. А Леванте поднялся на восьмую позицию и отстает от зоны выхода в еврокубки так же на пять очков.

Атлетико - Леванте - 0:2

Голы: Моралес, 30, Де Фрутос, 90+5.

Атлетико: Облак - Эрмосо, Фелипе, Хименес (Лемар, 54) - Лоди, Коке (Дембеле, 74), Кондогбиа (Торрейра, 61), Корреа (Санчес, 61), Жоау Феликс, Льоренте - Суарес.

Леванте: Карденас - Робер, Дуарте, Везу - Тоньо (Клерк, 71), Мальса, Барди, Рочина (Де Фрутос, 62), Моралес (Вукчевич, 80), Коке (Сон, 71) - Леон (Гомес, 62).

Предупреждения: Коке - Везу, Карденас, Робер.