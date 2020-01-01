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Фати продолжит выступать за Барселону

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Руководство клуба отказала продать футболиста МЮ.
Ансу Фати
Ансу Фати
Getty Images

Барселона не готова расстаться со своим вингером Ансу Фати.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что “сине-гранатовые“ получили предложение от Манчестер Юнайтед по испанцу.

Руководство МЮ было готово отдать150 млн евро за Фати, однако Барселона категорически ответила отказом.

В текущем сезоне Фати провел 10 матчей, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

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Теги: Ансу Фати, Барселона, Манчестер Юнайтед
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