Фати продолжит выступать за Барселону
Руководство клуба отказала продать футболиста МЮ.
Барселона не готова расстаться со своим вингером Ансу Фати.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Стало известно, что “сине-гранатовые“ получили предложение от Манчестер Юнайтед по испанцу.
Руководство МЮ было готово отдать150 млн евро за Фати, однако Барселона категорически ответила отказом.
В текущем сезоне Фати провел 10 матчей, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.
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