Фати продолжит выступать за Барселону

Руководство клуба отказала продать футболиста МЮ.

Барселона не готова расстаться со своим вингером Ансу Фати.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что “сине-гранатовые“ получили предложение от Манчестер Юнайтед по испанцу.

Руководство МЮ было готово отдать150 млн евро за Фати, однако Барселона категорически ответила отказом.

В текущем сезоне Фати провел 10 матчей, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.