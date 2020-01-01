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Хави может летом возглавить Барселону

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Легендарного экс-игрока каталонцев хотят взять на пост главного тренера.
Хави
Хави
Getty Images

Барселона определилась с потенциальным преемником главного тренера команды Рональда Кумана. 

По информации итальянского журналиста Николо Скира, главным кандидатом на эту должность является Хави.

Отметим, что действующий главный тренер Барселоны Рональд Куман возглавил команду летом 2020-го года.

Хави - легенда Барселоны. Он является воспитанником каталонцев и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Сейчас Хави возглавляет Аль-Садд.

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Теги: Барселона, Хави
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