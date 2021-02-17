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Лапорта: Месси приносит больше, чем Барселона тратит на него

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Кандидат в президенты "сине-гранатовых" считает аргентинца очень важным звеном в финансовом вопросе клуба.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта высказался о ценности форварда Лионеля Месси для "сине-гранатовых".

"Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в Барселоне. Чтобы гарантировать это, нужно сделать серьезное предложение. К Месси нужно относиться с любовью которую он заслуживает. Предложение должно быть достойным в финансовом плане, но он делает это не ради денег.

Мы хорошо знакомы, у меня с ним хорошие отношения. Он не из тех, кто здесь ради денег. Конечно, потребуется конкурентоспособное предложение со спортивной точки зрения, потому что он победитель, он хочет снова выиграть с Барселоной.

Лео обходится клубу примерно в 8% от общей суммы расходов, но он генерирует 30% доходов клуба. Месси приносит Барселоне большую прибыль, а это очень важно для клуба. Он приносит больше, чем Барселона тратит на него", – приводит слова Лапорта Sky Sport Italia

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Жоан Лапорта
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