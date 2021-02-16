Новый Пепе: Реал нацелился на защитника Браги
"Сливочные" хотят усилить линию обороны.
Мадридский Реал заинтересован в приобретении центрального защитника Браги Давида Кармы, об этом сообщает As.
По информации источника, "сливочные" могут подписать футболиста из-за неопределенности с контрактом Серхио Рамоса.
Скауты Реала детально изучили игру 21-летнего защитника и оставили очень хорошие отзывы об игре. Стоит отметить, что Карму мог стать игроком Ливерпуля, однако клубы не смогли договориться о цене.
Действующий контракт Карму с Брагой истекает в 2025 году, а в соглашении прописаны отступные в размере 40 млн евро. Однако Реал готов заплатить за футболиста 25 млн евро из-за того, что португалец совсем недавно сломал ногу.
Полная версия правил