Аргентинец 13-й сезон подряд забил 20 голов за Барселону.

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси установил очередной статистический рекорд в составе Барселоны, сообщает Twitter-аккаунт OptaJoy.

Гол с пенальти, который Месси забил в ворота ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов, стал 20-м для аргентинца в нынешнем сезоне.

Таким образом Месси в 13-й сезон подряд забивает 10 и более голов в составе клуба из столицы Каталонии.

Напоминаем, что 1 февраля Месси забил 650-й гол в составе Барселоны.