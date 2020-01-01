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Месси установил очередной статистический рекорд

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Аргентинец 13-й сезон подряд забил 20 голов за Барселону.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси установил очередной статистический рекорд в составе Барселоны, сообщает Twitter-аккаунт OptaJoy.

Гол с пенальти, который Месси забил в ворота ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов, стал 20-м  для аргентинца в нынешнем сезоне.

Таким образом Месси в 13-й сезон подряд забивает 10 и более голов в составе клуба из столицы Каталонии.

Напоминаем, что 1 февраля Месси забил 650-й гол в составе Барселоны.

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Теги: Барселона, Лионель Месси
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