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В Испании обнародовали детали контракта Суареса с Атлетико

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Форвард может в одностороннем порядке разорвать контракт с Атлетико.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Стали известны некоторые детали контракта известного форварда мадридского Атлетико Луиса Суареса с клубом.

По информации Marca, в соглашении 34-летнего уругвайца прописана опции, согласно которой он может в односторонне порядке разорвать контракт с клубом. При этом указано, что сделать он это может до 30 июня 2021 года.

Отмечается, что данный пункт был прописан в контракте на случай, если уругваец не сможет адаптироваться в команде. При этом пока нет никаких предпосылок к тому, что Суарес воспользуется опцией, так как он доволен своим положением в клубе. Сейчас футболист лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги, имея в своем активе 16 голов.

Напомним, действующий контракт Суареса рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Луис Суарес признался, что не мог представить, что так заиграет в Атлетико.

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Теги: Луис Суарес, Атлетико, футбол
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