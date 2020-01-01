Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал нашел альтернативу Рамосу в Ман Сити

Комментариев: 0
Мадридский клуб проявляет интерес к Ляпорту.
Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт
Getty Images

Мадридский Реал проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити Эмерику Ляпорту, сообщает Daily Star.

"Сливочные" рассматривают Ляпорта, как потенциальную замену Серхио Рамосу, чей контракт истекает летом нынешнего года.

Сообщается, что за 26-летнего Ляпорта, контракт с которым у Ман Сити до 2025 года, Реалу придется заплатить около 65 млн евро.

В текущем сезоне Ляпорт провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет остаться в Реале.

Поделись:
Теги: Эмерик Ляпорт, Манчестер Сити, футбол, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь