Реал нашел альтернативу Рамосу в Ман Сити

Мадридский клуб проявляет интерес к Ляпорту.

Мадридский Реал проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити Эмерику Ляпорту, сообщает Daily Star.

"Сливочные" рассматривают Ляпорта, как потенциальную замену Серхио Рамосу, чей контракт истекает летом нынешнего года.

Сообщается, что за 26-летнего Ляпорта, контракт с которым у Ман Сити до 2025 года, Реалу придется заплатить около 65 млн евро.

В текущем сезоне Ляпорт провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет остаться в Реале.