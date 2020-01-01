Реал Мадрид обыграл Валенсию в матче чемпионата Испании

Тони Кроос забил гол и отдал результативную передачу.

Реал Мадрид со счетом 2:0 обыграл Валенсию в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.

Столичный клуб открыл счет уже на 12-й минуте Карим Бензема получил пас от Тони Крооса подработал и подкрутил под дальнюю штангу.

Вскоре мадридцы создали еще несколько опасных моментов и в конце первого тайма забили второй гол. Лукас Васкес получил мяч в штрафной площадке Валенсии и откатил на Крооса, который точно пробил низом.

В середине второго тайма Реал забил третий гол, однако забивший его Бернар Менди находился в оффсайде и счет так и остался 2:0 в пользу мадридцев до конца матча.

После этой победы Реал вышел на второе место в турнирной таблице и отстает от Атлетико на пять очков. Валенсия делит 12-14-ю позиции с Хетафе и Кадисом.

Реал Мадрид - Валенсия - 2:0

Голы: Бензема, 12, Кроос, 42.

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Варан, Начо, Карвахаль (Васкес, 28) - Каземиро, Модрич (Иско, 79), Кроос - Бензема (Диас, 79), Асенсио (Аррибас, 71), Винисиус.

Валенсия: Доменек - Гайя, Габриэл Паулиста, Ферру, Тьерри Коррейя - Гедеш (Муса, 46), Рачич, Солер (Олива, 64), Васс (Ли, 64) - Вальехо (Гамейро, 46), Гомес (Кутроне, 83).

Предупреждения: Гедеш, Рачич, Коррейя.