Фран Эскриба стал главным тренером аутсайдера Ла Лиги.

Руководство Эльче определилось с заменой главного тренера команды Хорхе Альмирону, который возглавил зелено-полосатых перед стартом сезона, но был уволен в пятницу.

Новым наставником команды стал Фран Эскриба.

Об этом сообщает пресс-служба Эльче.

Отмечается, что контракт подписан до конца сезона.

Ранее Эскриба уже тренировал Эльче в 2012-15 годах. В сезоне 2012/13 он вывел команду в Примеру.

После ухода из Эльче Эскриба возглавлял Хетафе, Вильярреал и Сельту. С Желтой субмариной Фран выходил в Лигу Европы.

Эльче занимает предпоследнее место в Примере после 21 сыгранного матча. В следующем туре зелено-полосатые сыграют с Эйбаром.