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Экс-тренер Атлетико возглавил Эльче

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Фран Эскриба стал главным тренером аутсайдера Ла Лиги.
Фран Эскриба
Фран Эскриба
Getty Images

Руководство Эльче определилось с заменой главного тренера команды Хорхе Альмирону, который возглавил зелено-полосатых перед стартом сезона, но был уволен в пятницу. 

Новым наставником команды стал Фран Эскриба.

Об этом сообщает пресс-служба Эльче. 

Отмечается, что контракт подписан до конца сезона.

Ранее Эскриба уже тренировал Эльче в 2012-15 годах. В сезоне 2012/13 он вывел команду в Примеру.

После ухода из Эльче Эскриба возглавлял Хетафе, Вильярреал и Сельту. С Желтой субмариной Фран выходил в Лигу Европы.

Эльче занимает предпоследнее место в Примере после 21 сыгранного матча. В следующем туре зелено-полосатые сыграют с Эйбаром.

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Теги: Ла Лига, Эльче, Фран Эскриба
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