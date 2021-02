Дембеле провел 100 матчей за Барселону

В матче 23-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле с большим отрывом обыграла Алавес.

В этом поединке поучаствовал полузащитник каталонского клуба Усман Дембеле, заменивший на 81-й минуте Антуана Гризманна.

Как сообщила пресс-служба Барселоны в Twitter, этот поединок стал 100-м для Дембеле в составе команды во всех турнирах.

@Dembouz reaches the century mark in games played for Barça! pic.twitter.com/Beht8OicSt