Реал готов продать Бэйла и Иско в летнее трансферное окно - источник

Королевский клуб не нуждается в услугах футболистов.

Мадридский Реал планирует расстаться с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Иско этим летом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Бэйл выступает на правах аренды в Тоттенхэме, однако вероятность того, что лондонский клуб захочет продлевать аренду или выкупать его, крайне мала.

В таком случае, футболисту нужно будет вернуться в Мадрид, где, по словам журналиста, ему места нет.

Тогда руководство Реала выставит хавбека на трансфер, ровно как и Иско.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 7 матчах АПЛ и забил один гол, а Иско выходил на поле в 13 играх Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.