Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал готов продать Бэйла и Иско в летнее трансферное окно - источник

Комментариев: 0
Королевский клуб не нуждается в услугах футболистов.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Мадридский Реал планирует расстаться с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Иско этим летом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Бэйл выступает на правах аренды в Тоттенхэме, однако вероятность того, что лондонский клуб захочет продлевать аренду или выкупать его, крайне мала.

В таком случае, футболисту нужно будет вернуться в Мадрид, где, по словам журналиста, ему места нет.

Тогда руководство Реала выставит хавбека на трансфер, ровно как и Иско.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 7 матчах АПЛ и забил один гол, а Иско выходил на поле в 13 играх Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Иско, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь