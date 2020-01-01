Гранада - Атлетико 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Подопечные Симеоне продолжают уверенно возглавлять таблицу Примеры.

Гранада - Атлетико Getty Images

Атлетико в гостях одержал победу над Гранадой со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил Анхель Корреа.

Атлетико занимает первое место в турнирной таблице. «Гранада» идет восьмой.

Гранада — Атлетико 1:2

Голы: Янгель Эррера, 66 — Льоренте, 63, Корреа, 75

Гранада: Руй Силва — Дуарте, Херман Санчес, Вальехо — Нева, Фулькье (Кина, 79), Этеки (Янгель Эррера, 58), Монторо (Гоналон, 69) — Мачис (Соро, 79), Молина, Кенеди (Пуэртас, 69).

Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо — Сауль, Карраско, Кондогбиа (Врсалько, 46), Коке, Льоренте — Корреа, Луис Суарес.

Предупреждения: Луис Суарес, Сауль, Савич, Коке, Карраско.