Сельта обыграла Эльче в матче чемпионата Испании

Галисийцы приблизились к зоне выхода в еврокубки.

Галисийская Сельта обыграла Эльче в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.

Хозяева в конце первого тайма забили два гола менее, чем за три минуты. На последней минуте первого тайма отличился Санти Мина, которому ассистировал Нолито. А уже в компенсированное время с подачи Нолито второй гол Сельты забил Браис Мендес.

В начале второго тайма Эльче один гол отыграл — забил Эмилиано Ригони, которому ассистировал Гидо Каррильо.

Однако, последнее слово осталось за Сельтой. На 68-й минуте Мина офрмил дубль. В этот раз ему ассистировал Аугусто Солари.

После этой победы Сельта поднялась на девятое место в турнирной таблицы и остатет от зоны выхода в еврокубки на шесть очков. Эльче продолжает оставаться на предпоследнем, 19-м месте в двух очках от выхода из зоны понижения в классе.

Сельта - Эльче - 3:1

Голы: Мина, 45, Мендес, 45+2, Мина, 68 - Ригони, 50.

Сельта: Бланко - Мартин, Араухо, Мурильо, Мальо - Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Суарес (Баэса, 89), Нолито (Солари, 63) - Аспас (Аиду, 89), Мина (Бельтран, 76).

Эльче: Бадия - Мохика (Моренте, 31), Верду, Гонсалес (Калво, 46), Сифуэнтес - Ригони, Гути, Марконе, Хосан (Санчес, 27) - Бойе, Каррильо (Милья, 85).

Предупреждения: Мендес, Феррейра, Аспас - Ригони, Верду.