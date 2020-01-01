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Жену Касильяса прооперировали из-за рецидива онкологии

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Журналистка Сара Карбонеро вскоре вернется к работе.
Сара Карбонеро и Икер Касильяс
Сара Карбонеро и Икер Касильяс
Getty Images

Жена экс-вратаря Реала Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро перенесла операцию.

Несколько дней назад девушка поддалась хирургическому вмешательству в одной из мадридский больниц. Причиной операции стал рецидив рака яичников, который диагностировали у нее в 2019 году. Об этом сообщает ABC .

По информации издания, уже на следующей неделе Карбонеро вернется к работе на Radio Marca

Напомним, что в конце 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора Реала.

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Теги: Сара Карбонеро, Икер Касильяс, Реал
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