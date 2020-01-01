Жену Касильяса прооперировали из-за рецидива онкологии

Журналистка Сара Карбонеро вскоре вернется к работе.

Жена экс-вратаря Реала Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро перенесла операцию.

Несколько дней назад девушка поддалась хирургическому вмешательству в одной из мадридский больниц. Причиной операции стал рецидив рака яичников, который диагностировали у нее в 2019 году. Об этом сообщает ABC .

По информации издания, уже на следующей неделе Карбонеро вернется к работе на Radio Marca

Напомним, что в конце 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора Реала.