Жену Касильяса прооперировали из-за рецидива онкологии
Журналистка Сара Карбонеро вскоре вернется к работе.
Жена экс-вратаря Реала Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро перенесла операцию.
Несколько дней назад девушка поддалась хирургическому вмешательству в одной из мадридский больниц. Причиной операции стал рецидив рака яичников, который диагностировали у нее в 2019 году. Об этом сообщает ABC .
По информации издания, уже на следующей неделе Карбонеро вернется к работе на Radio Marca
Напомним, что в конце 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора Реала.
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