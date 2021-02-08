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Реал нашел альтернативу Рамосу

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Мадридцы хотят подписать защитника Севильи.
Диего Карлос
Диего Карлос
Getty Images

Реал собирается подписать бразильского защитника Диего Карлоса, сообщает издание Marca.

"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

В текущем сезоне Диего Карлос провел 29 поединков на клубном уровне, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Рамос отклонил очередное предложение Реала по контракту.

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Теги: Диего Карлос, футбол, Севилья
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