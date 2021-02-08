Реал нашел альтернативу Рамосу
Мадридцы хотят подписать защитника Севильи.
Реал собирается подписать бразильского защитника Диего Карлоса, сообщает издание Marca.
"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
В текущем сезоне Диего Карлос провел 29 поединков на клубном уровне, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Рамос отклонил очередное предложение Реала по контракту.
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