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Севилья - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Подопечные Кудмана потерпели поражение в первом полуфинальном матче Ла Лиги.

Севилья - Барселона: видео голов
Севилья - Барселона: видео голов
Getty Images

Севилья неожиданно переиграла Барселону (2:0) в первом полуфинале Кубка Испании.

“Севильцы“ отправили в ворота соперника два гола -  на 25-й минуте отличился Жюль Кунде, а под занавес встречи забил экс-игрок “сине-гранатовых“ Иван Ракитич.

Ответный матч состоится 3 марта в 22:00 по киевскому времени.

Перед вами видео голов и обзор матча Севилья - Барселона:

Севилья - Барселона 2:0
Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85

Севилья: Буну - Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро (Мунир, 69) - Хордан (Гудель, 80), Фернандо, Ракитич - Сусо (Торрес, 81), Эн-Несири (Рекик, 70), Гомес (Л. де Йонг, 69).

Барселона: тер Штеген - Фирпо, Мингеса, Умтити (Тринкан, 90), Альба - де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85) - Дембеле, Месси, Гризманн.

Предупреждения: Хродан, Эскудеро, Видаль - Альба.

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Теги: Ла Лига, Севилья, Барселона
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