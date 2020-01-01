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Севилья обыграла Барселону в полуфинале Кубка Испании

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Андалузский клуб приблизился к финалу турнира.
Люк де Йонг против Самюэля Умтити
Люк де Йонг против Самюэля Умтити
Getty Images

Андалузская Севилья со счетом 2:0 обыграла Барселону в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Обе команды сразу пошли в атаку и Барселона была близка к тому, чтобы открыть счет на 11-й минуте, однако вратарь Мевильи Ясин Буну смог ногой отбить удар Лионеля Месси. После этого команды обменялись опасными атаками, а на 25-й минуте хозяева открыли счет. Жюль Кунде обыгрался с Фернандо и силоьно пробил в падении. Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген обезвредить этот удар не сумел.

Перед перерывом тер Стеген смог парировать удар Серхио Эскудерло в верхний угол ворот, а в начале второго тайма Буну обезвредил еще один удар Месси.

А в конце второго тайма Севилья забила еще раз. Грубо ошиблись защитники Барселоны, которые позволили Ивану Ракитичу пройти с мячом в штрафную, где хорват сильным ударом перебросил тер Штегена.

После этой победы Севилья обеспечила себе хорошее преимущество перед ответным матчем полуфинала Кубка Испании, который пройдет 3 марта.

Севилья - Барселона - 2:0

Голы: Кунде, 25, Ракитич, 85.

Севилья: Буну - Эскудеро (Мунир, 69), Кунде, Диего Карлос, Видаль - Жордан (Гудель, 80), Сусо (Торрес, 82), Фернандо, Ракитич, Гомес (Рекик, 69) - Эн-Несири (Де Йонг, 69).

Барселона: Тер Стеген - Альба, Мингеса, Умтити, Фирпо - Бускетс, Де Йонг, Педри (Пуч, 85) - Месси, Дембеле, Гризманн.

Предупреждения: Жордан, Эскудеро, Видаль - Альба.

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Теги: Кубок Испании, Севилья, Барселона
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