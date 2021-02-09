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Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

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Защитник может покинуть команду ближайшим летом.
Зидан и Рамос
Зидан и Рамос
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о будущем капитана команды Серхио Рамоса.

Контракт испанца с клубом действует до лета 2021 года. По данным СМИ, переговоры о продлении соглашения зашли в тупик, Рамос может покинуть команду в конце сезона.

"Влияет ли на нас будущее Рамоса? Конечно, этот вопрос влияет на всю команду. Но от разговоров ничего не изменится. Мы можем только продолжить свою борьбу и, как и всегда, играть в футбол", - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что 34-летний футболист защищает цвета "сливочных" с 2005 года. В текущем сезоне защитник провел за Реал 18 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

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Теги: Зинедин Зидан, Серхио Рамос, футбол, Реал
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