Реал Мадрид обыграл Хетафе в матче чемпионата Испании
Реал Мадрид выиграл у Хетафе отложенный домашний матч первого тура чемпионата Испании.
Столичный клуб создал несколько опасных моментов в первом тайме. Каземиро в самом начале матча пробил выше ворот, вскоре Карим Бензема головой пробил в перекладину. Еще два удара мадридцев обезвредил вратарь Хетафе Давид Сория.
А в середине второго тайма Реал один за другим забил два гола. Сначала Бензема точным ударом головой замкнул навес Винисиуса. Через шесть минут Ферлянд Менди начал атаку, побежал в штрафную Хетафе, где переправил мяч в ворота после паса от Марсело.
После этой победы Реал Мадрид вернулся на второе место и отстает от лидирующего Атлетико на пять очков. Хетафе продолжает делить 12-14 позиции с Валенсией и Кадисом.
Реал Мадрид - Хетафе - 2:0
Голы: Бензема, 60, Менди, 66.
Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Варан, Начо - Марсело (Чуст, 86), Каземиро, Модрич, Марвин (Аррибас, 55) - Бензема, Асенсио (Иско, 76), Винисиус.
Хетафе: Сория - Оливера, Кабако (Тимор, 73), Шакла, Суарес - Кукурелья (Юнал, 73), Максимович, Арамбарри, Портильо (Аленья, 55) - Эрнандес (Мата, 54), Родригес (Кубо, 55).
Предупреждения: Менди - Шакла.
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