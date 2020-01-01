Реал Мадрид обыграл Хетафе в матче чемпионата Испании

Столичный клуб забил два безответных гола во втором тайме.

Реал Мадрид выиграл у Хетафе отложенный домашний матч первого тура чемпионата Испании.

Столичный клуб создал несколько опасных моментов в первом тайме. Каземиро в самом начале матча пробил выше ворот, вскоре Карим Бензема головой пробил в перекладину. Еще два удара мадридцев обезвредил вратарь Хетафе Давид Сория.

А в середине второго тайма Реал один за другим забил два гола. Сначала Бензема точным ударом головой замкнул навес Винисиуса. Через шесть минут Ферлянд Менди начал атаку, побежал в штрафную Хетафе, где переправил мяч в ворота после паса от Марсело.

После этой победы Реал Мадрид вернулся на второе место и отстает от лидирующего Атлетико на пять очков. Хетафе продолжает делить 12-14 позиции с Валенсией и Кадисом.

Реал Мадрид - Хетафе - 2:0

Голы: Бензема, 60, Менди, 66.

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Варан, Начо - Марсело (Чуст, 86), Каземиро, Модрич, Марвин (Аррибас, 55) - Бензема, Асенсио (Иско, 76), Винисиус.

Хетафе: Сория - Оливера, Кабако (Тимор, 73), Шакла, Суарес - Кукурелья (Юнал, 73), Максимович, Арамбарри, Портильо (Аленья, 55) - Эрнандес (Мата, 54), Родригес (Кубо, 55).

Предупреждения: Менди - Шакла.