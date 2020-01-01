Севилья крупно обыграла Хетафе в матче чемпионата Испании

Жоан Жордан сделал две голевые передачи.

Севилья со счетом 3:0 обыграла Хетафе в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

Открыть счет хозяева смогли только в середине второго тайма — Мунир забил с подачи Жоана Жордана. На 87-й минуте Жордан отдал вторую голевую передачу на аргентинца Алехандро Гомеса, который забил свой первый гол в чемпионате Испании.

А через две минуты третий гол в матче забил Юссеф Эн-Несири, которому ассистировал Фернандо. Стоит отметить, что бразилец, так же, как Мунир и Гомес, этот матч начинал на скамейке запасных.

Севилья после этой победы вышла на третье место и отстает от лидирующего мадридского Атлетико на восемь очков. Хетафе делит с Атлетиком из Бильбао и Кадисом 11-13-е место.

Севилья - Хетафе - 3:0

Голы: Мунир, 67, Гомес, 87, Эн-Несири, 89.

Севилья: Буну - Эскудеро (Васкес, 75), Кунде, Диего Карлос, Видаль - Гудель (Фернандо 46), Жордан, Торрес (Мунир, 65) - Эн-Несири, Сусо (Рекик, 74), Окампос (Гомес, 57).

Хетафе: Яньес - Ньом, Даконам, Шакла, Суарес - Кукурелья (Оливера, 88), Тимор (Эрнандес, 78), Максимович, Аленья (Портильо, 88), Кубо (Кабако, 59) - Мата (Анхел, 78).

Предупреждения: Гудель - Кукурелья, Кабако, Тимор, Суарес.

Удаление: Даконам.