Реал Мадрид обыграл Уэску в матче 22-го тура чемпионата Испании

Аутсайдер открыл счет, но отобрать очки у мадридцев не смог.

Столичный Реал Мадрид на выезде обыграл со счетом 2:2 Уэску в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Хозяева смогли открыть счет сразу после перерыва — Хавьер Галан с линии штрафной точно пробил в верхний угол ворот Тибо Куртуа. Реал отыгрался менее, чем через десять минут — Карим Бензема пробил в перекладину, от которой мяч опустился перед Рафаэлем Вараном, который не промахнулся по пустым воротам.

Гости продолжали активно атаковать, создавали моменты и, всё-таки, смогли увезти три очка. За несколько минут до конца матча Тони Кроос навесил на дальнюю штангу со штрафного, вратарь Уэски Альваро Фернандес парировал удар Каземиро, однако первым на добивании был снова Варан — 2:1.

После этой победы Реал Мадрид сохраняет второе место в турнирной таблице с отрывом в семь очков от лидирующего Атлетико. А Уэска с 16-ю очками по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

Уэска - Реал Мадрид - 1:2

Голы: Галан, 48, - Варан, 55, Варан, 84.

Уэска: Фернандес - Сильва (Феррейро, 86), Сиовас, Пулидо - Галан, Рико (Хуан Карлос, 86), Сеоане, Думбия (Онтиверос, 73), Маффео - Мир, Окадзаки (Эскриче, 62).

Реал Мадрид: Куртуа - Менди (Марвин, 78), Варан, Начо, Одриосола (Марсело, 67) - Каземиро, Кроос, Модрич - Бензема, Асенсио, Винисиус (Диас, 78).

Предупреждения: Маффео, Сильва - Кроос.