Гранада на последних минутах вырвала победу у Леванте

Решающий матч Сальдадо забил на 94-й минуте.

В рамках 22-го тура испанской Примеры Леванте расписал боевую ничью с Гранадой со счетом 2:2.

“Лягушки“ открыли счет на 30-й минуте, когда отличился Хосе Луис Моралес. Во втором тайме Моралес сделал дубль, но на 94-й минуте Роберто Сольдадо принес Гранаде ничью.

Гранада осталась на восьмом месте в турнирной таблице с 30 очками, у Леванте девятая позиция и 27 очков, но игра в запасе.

Леванте — Гранада 2:2

Голы: Моралес, 30, 67 — Кенеди, 43, Сольдадо, 90+4

Леванте: Фернандес, Мирамон (Постиго, 82), Везу, Клерк, Дуарте, Мелеро, Рочина (Де Фрутос, 64), Радоя, Леон (Дани Гомес, 64), Рохер Марти (Барди, 82), Моралес (Сон, 74).

Гранада: Руй Силва, Марин (Пуэртас, 46), Перес (Херман Санчес, 88), Вальехо, Фулькье, Этеки (Вико, 74), Монторо, Кенеди (Мачис, 59), Дуарте, Суарес, Молина (Сольдадо, 74).

Предупреждения: Моралес - Монторо, Сольдадо, Суарес.