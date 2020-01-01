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Пике: Я уйду на пенсию в Барселоне

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Спортсмен поделился планами на будущее.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Испанский футболист Жерар Пике планирует завершить карьеру в родной Барселоне.

Об этом он заявил в комментарии Goal.com.

34-летний игрок считает, что не почувствует мотивации играть за другой клуб.

“Я завершу карьеру в Барсе. Всегда так говорил. Я играю в футбол, потому что представляю Барсу. Не вижу себя в другой команде. У меня не было бы мотивации, это было бы трагедией“.

Отметим, что летом защитника хотел подписать Фулхэм.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Ла Лига
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