Пике: Я уйду на пенсию в Барселоне

Спортсмен поделился планами на будущее.

Испанский футболист Жерар Пике планирует завершить карьеру в родной Барселоне.

Об этом он заявил в комментарии Goal.com.

34-летний игрок считает, что не почувствует мотивации играть за другой клуб.

“Я завершу карьеру в Барсе. Всегда так говорил. Я играю в футбол, потому что представляю Барсу. Не вижу себя в другой команде. У меня не было бы мотивации, это было бы трагедией“.

Отметим, что летом защитника хотел подписать Фулхэм.