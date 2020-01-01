Пике: Я уйду на пенсию в Барселоне
Спортсмен поделился планами на будущее.
Испанский футболист Жерар Пике планирует завершить карьеру в родной Барселоне.
Об этом он заявил в комментарии Goal.com.
34-летний игрок считает, что не почувствует мотивации играть за другой клуб.
“Я завершу карьеру в Барсе. Всегда так говорил. Я играю в футбол, потому что представляю Барсу. Не вижу себя в другой команде. У меня не было бы мотивации, это было бы трагедией“.
Отметим, что летом защитника хотел подписать Фулхэм.
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