Рамосу сделают срочную операцию на колене

Защитнику и лидеру мадридского Реала Серхио Рамосу не удалось отделаться консервативным лечением, поэтому в ближайшее время будет сделана операция на колене.

Об этом пишет Mundo Deportivo.

Испанцу сделаютартроскопию коленного сустава, чтобы избавиться от проблем с мениском, которые беспокоят Рамоса с начала сезона.

По словам источника, защитник вернется в игру не раньше апреля.

В нынешнем сезоне Рамос принял сыграл в 14 матчах Примеры и забил 2 гола.