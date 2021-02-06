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Рамосу сделают срочную операцию на колене

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Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитнику и лидеру мадридского Реала Серхио Рамосу не удалось отделаться консервативным лечением, поэтому в ближайшее время будет сделана операция на колене.

Об этом пишет Mundo Deportivo.

Испанцу сделаютартроскопию коленного сустава, чтобы избавиться от проблем с мениском, которые беспокоят Рамоса с начала сезона.

По словам источника, защитник вернется в игру не раньше апреля.

В нынешнем сезоне Рамос принял сыграл в 14 матчах Примеры и забил 2 гола.

 

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