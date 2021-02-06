Рамосу сделают срочную операцию на колене
Защитнику и лидеру мадридского Реала Серхио Рамосу не удалось отделаться консервативным лечением, поэтому в ближайшее время будет сделана операция на колене.
Об этом пишет Mundo Deportivo.
Испанцу сделаютартроскопию коленного сустава, чтобы избавиться от проблем с мениском, которые беспокоят Рамоса с начала сезона.
По словам источника, защитник вернется в игру не раньше апреля.
В нынешнем сезоне Рамос принял сыграл в 14 матчах Примеры и забил 2 гола.
Полная версия правил