Зидан: Сейчас непростой период для Азара

Специалист назвал сроки восстановления спортсмена.

Полузащитник Реала Эден Азар будет восстанавливаться от травмы несколько недель.

Об этом рассказал главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан, передает пресс-служба клуба.

“Сейчас непростой период для Азара. Однако я уверен, что это лишь вопрос времени. Вскоре мы снова увидим его на поле. Эден проведет в лазарете две-три недели.

Ему очень не везет с травмами. Пережить такое нелегко для любого игрока. Но мы должны сохранять позитивный настрой. Эден - высококлассный игрок, нам нужно помочь ему вернуться на прежний уровень“, - цитирует Зидана пресс-служба Реала.

Как известно, Эден перешел в Реал летом 2019 года за 100 млн евро. К слову, травма живота стала для бельгийца десятой за полтора года, проведенных в Мадриде.

Напомним, что Зинедин Зидан во время сегодняшней пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против Уэски также коснулся разговоров о своем уходе из столичного клуба.