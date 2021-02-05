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Зидан: Сейчас непростой период для Азара

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Специалист назвал сроки восстановления спортсмена.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар будет восстанавливаться от травмы несколько недель.

Об этом рассказал главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан, передает пресс-служба клуба.

“Сейчас непростой период для Азара. Однако я уверен, что это лишь вопрос времени. Вскоре мы снова увидим его на поле. Эден проведет в лазарете две-три недели.

Ему очень не везет с травмами. Пережить такое нелегко для любого игрока. Но мы должны сохранять позитивный настрой. Эден - высококлассный игрок, нам нужно помочь ему вернуться на прежний уровень“, - цитирует Зидана пресс-служба Реала.

Как известно, Эден перешел в Реал летом 2019 года за 100 млн евро. К слову, травма живота стала для бельгийца десятой за полтора года, проведенных в Мадриде.

Напомним, что Зинедин Зидан во время сегодняшней пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против Уэски также коснулся разговоров о своем уходе из столичного клуба.

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Теги: Эден Азар, Реал, Зинедин Зидан
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