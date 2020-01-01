Эдегор ушел из Реала из-за конфликта с Зиданом

Норвежец перебрался в аренду в лондонский Арсенал.

Полузащитник Мартин Эдегор не желает возвращаться в Реал.

Как сообщает издание Eurosport, хавбек не хотел бы возвращаться в Мадрид при каденции Зинедина Зидана. Эдегор рассчитывает показать хорошую игру в Арсенале и продлить свое пребывание в Лондоне.

В январе Арсенал объявил об аренде полузащитника до конца нынешнего сезона. Летом прошлого года Королевский клуб вернул Мартина из аренды в Реале Сосьедад - с тех пор Эдегор сыграл в девяти матчах Реала во всех турнирах и только трижды выходил в старте на матчи чемпионата Испании.

Контракт Мартина с Бланкос рассчитан до лета 2023 года. Всего за первую команду клуба тот провел 11 матчей.