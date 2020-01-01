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Эдегор ушел из Реала из-за конфликта с Зиданом

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Норвежец перебрался в аренду в лондонский Арсенал.
Мартин Эдегор
Мартин Эдегор
Getty Images

Полузащитник Мартин Эдегор не желает возвращаться в Реал.

Как сообщает издание Eurosport, хавбек не хотел бы возвращаться в Мадрид при каденции Зинедина Зидана. Эдегор рассчитывает показать хорошую игру в Арсенале и продлить свое пребывание в Лондоне.

В январе Арсенал объявил об аренде полузащитника до конца нынешнего сезона. Летом прошлого года Королевский клуб вернул Мартина из аренды в Реале Сосьедад - с тех пор Эдегор сыграл в девяти матчах Реала во всех турнирах и только трижды выходил в старте на матчи чемпионата Испании.

Контракт Мартина с Бланкос рассчитан до лета 2023 года. Всего за первую команду клуба тот провел 11 матчей.

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Теги: Мартин Эдегор, футбол, Реал
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