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Алавес одолел Вальядолид в битве аутсайдеров Ла Лиги

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Единственный гол на счету Хоселу.
Алавес — Вальдолид
Алавес — Вальдолид
Getty Images

Алавес принимал Вальядолид на своем поле в рамках поединка 22-го тура чемпионата Испании и набрал три очка.

Хозяева смогли забить в середине первой половины игры благодаря точному удару Хоселу, а затем удержали преимущество в счете.

Алавес — Вальдолид
Алавес — Вальдолид
Getty Images

Это первая победа Алавеса с 24 декабря 2020 года, когда был обыгран Эйбар. С тех пор Алавес потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью.

Алавес — Вальдолид 1:0

Гол: Хоселу, 66

Алавес: Пачеко — Дуарте, Тачи, Лежен, Химо Наварро (Агиррегабириа, 60) — Пинья, Мендес, Ману Гарсия (Батталья, 82), Риоха (Кордоба, 60) — Лукас Перес, Хоселу.

Вальядолид: Масип — Гонсалес, Оласа, Перес, Фернандес — Сан-Эметерио,  Перес (Кодро, 64), Эрвиас (Тони Вилья, 63), Меса (Алькарас, 64), Плано (Орельяна, 79) — Вайсман (Вальдо, 79).

Предупреждения: Пинья, Наварро, Ману Гарсия, Мендес — Гонсалес, Фернандес, Феде, Алькарас

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Теги: Алавес, Вальдолид, Ла Лига, футбол
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