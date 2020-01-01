Алавес одолел Вальядолид в битве аутсайдеров Ла Лиги

Единственный гол на счету Хоселу.

Алавес принимал Вальядолид на своем поле в рамках поединка 22-го тура чемпионата Испании и набрал три очка.

Хозяева смогли забить в середине первой половины игры благодаря точному удару Хоселу, а затем удержали преимущество в счете.

Алавес — Вальдолид Getty Images

Это первая победа Алавеса с 24 декабря 2020 года, когда был обыгран Эйбар. С тех пор Алавес потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью.

Алавес — Вальдолид 1:0

Гол: Хоселу, 66

Алавес: Пачеко — Дуарте, Тачи, Лежен, Химо Наварро (Агиррегабириа, 60) — Пинья, Мендес, Ману Гарсия (Батталья, 82), Риоха (Кордоба, 60) — Лукас Перес, Хоселу.

Вальядолид: Масип — Гонсалес, Оласа, Перес, Фернандес — Сан-Эметерио, Перес (Кодро, 64), Эрвиас (Тони Вилья, 63), Меса (Алькарас, 64), Плано (Орельяна, 79) — Вайсман (Вальдо, 79).

Предупреждения: Пинья, Наварро, Ману Гарсия, Мендес — Гонсалес, Фернандес, Феде, Алькарас