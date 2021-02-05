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Зидан: Я не собираюсь уходить из Реала

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Зинедин Зидан прокомментировал разговоры о своем уходе из Реал Мадрида.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер испанского Реал Мадрида Зинедин Зидан во время сегодняшней пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против Уэски коснулся разговоров о своем уходе из столичного клуба.

По словам Зидана, он планирует остаться в клубе сам и сохранить всех игроков.

«Сейчас идут разные разговоры, в том числе о смене тренера. Мне повезло ничего об этом не знать. Даже если люди хотят моего ухода, я не собираюсь уходить, точно так же как и игроки. Да, у нас сейчас не лучшие времена, это правда, но мы намерены приложить все усилия для того, чтобы исправить ситуацию», - цитирует главного тренера Реала издание Marca.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан будет уволен со своей должности, если Реал в нынешнем сезоне не выиграет Лигу Чемпионов.

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Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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