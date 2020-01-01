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Пике может быть дисквалифицирован за высказывания по поводу судейства

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Защитник Барселоны заявил, что судьи подсознательно поддерживают Реал Мадрид.
Жерард Пике
Жерард Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерард Пике может быть дисквалифицирован за высказывания по поводу испанских судей, сообщает Sport.es.

По информации источника, Королевская Федерация футбола Испании будет рассматривать комментарии Пике, в которых он заявил о том, что испанские судьи, даже неосознанно, поддерживают столичный Реал Мадрид.

Если слова защитника Барселоны будут признаны нарушающими дисциплинарный кодекс RFEF, он может получить дисквалификацию сроком от трех до 12 матчей или штраф от 600 до 3 тысяч евро.

Напоминаем, что в матче Кубка Испании против Гранады Барселона впервые за всю историю клуб из столицы Каталонии забил три гола в дополнительное время.

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Теги: Барселона, Херард Пике
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