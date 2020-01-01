Суарес рассказал о своей адаптации в Атлетико

Футболисту комфортно в мадридском клубе.

Нападающий Атлетико Луис Суарес признался, что чувствует себя комфортно в мадридском клубе.

"Я не ожидал, что заиграю в Атлетико на таком уровне. Мне здесь очень комфортно находиться. Симеоне — один из тех тренеров, которые умеют убеждать. Он сказал, что верит в меня, знает мои качества, хотя некоторые меня критиковали. Спасибо ему за это.

Меня не особо волновало, как играет Атлетико. Я играл за сборную Уругвая и Ливерпуль, поэтому могу приспосабливаться к философии любых тренеров", — сказал Суарес в интервью Onda Cero.

Напомним, Суарес перебрался в Атлетико из Барселоны в конце сентября 2020 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей за "матрасников" во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что Суарес выдал лучший старт в клубе Ла Лиги со времен Роналду.