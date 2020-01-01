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Суарес рассказал о своей адаптации в Атлетико

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Футболисту комфортно в мадридском клубе.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Нападающий Атлетико Луис Суарес признался, что чувствует себя комфортно в мадридском клубе.

"Я не ожидал, что заиграю в Атлетико на таком уровне. Мне здесь очень комфортно находиться. Симеоне — один из тех тренеров, которые умеют убеждать. Он сказал, что верит в меня, знает мои качества, хотя некоторые меня критиковали. Спасибо ему за это.

Меня не особо волновало, как играет Атлетико. Я играл за сборную Уругвая и Ливерпуль, поэтому могу приспосабливаться к философии любых тренеров", — сказал Суарес в интервью Onda Cero.

Напомним, Суарес перебрался в Атлетико из Барселоны в конце сентября 2020 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей за "матрасников" во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что Суарес выдал лучший старт в клубе Ла Лиги со времен Роналду.

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Теги: Луис Суарес, Атлетико, футбол
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