Барселона установила впечатляющий клубный рекорд

"Сине-гранатовые" в невероятном матче обыграли Гранаду.

В матче 1/4 финала Кубка Испании Барселона на выезде обыграла Гранаду со счетом 5:3.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а вот в экстра-тайме "сине-гранатовые" сумели трижды поразить ворота соперника благодаря точным ударам Антуана Гризманна, Френки де Йонга и Жорди Альбы.

Как сообщает известный Twitter-аккаунт MisterChip, каталонцы впервые за 121 год существования клуба забили три гола в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Серхи Роберто 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус.