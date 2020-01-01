Барселона установила впечатляющий клубный рекорд
"Сине-гранатовые" в невероятном матче обыграли Гранаду.
В матче 1/4 финала Кубка Испании Барселона на выезде обыграла Гранаду со счетом 5:3.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а вот в экстра-тайме "сине-гранатовые" сумели трижды поразить ворота соперника благодаря точным ударам Антуана Гризманна, Френки де Йонга и Жорди Альбы.
Как сообщает известный Twitter-аккаунт MisterChip, каталонцы впервые за 121 год существования клуба забили три гола в дополнительное время.
Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Серхи Роберто 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус.
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