Как удержать Месси: в Барселоне придумали хитрый план

"Сине-гранатовые" пытаются удержать аргентинского футболиста.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может стать футболистом Барселоны.

Как сообщает Cadena Ser, кандидаты на пост президента каталонского клуба контактировали с окружением форварда. Сам футболист с радостью оценил возможный переход в Барселону.

"Сине-гранатовые" хотят подписать Агуэро, чтобы убедить Лионеля Месси заключить новый контракт с Барселоной. Серхио должен стать дополнительным фактором, который поможет убедить звездного футболиста продолжить карьеру в стане каталонского клуба.

Стоит отметить, что контракт Агуэро с Манчестер Сити истекает в июне 2021-го года. Так что Серхио может перейти на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Агуэро провел пять матчей за Сити в чемпионате Англии.

Ранее Куман отреагировал на возможный уход Месси из Барселоны.