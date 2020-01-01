Барселона и Гранада устроили сумасшедшую перестрелку в матче Кубка Испании

Каталонцы спаслись на последних минутах основного времени и вырвали победу в дополнительное.

В матче 1/4 финала Кубка Испании Барселона на выезде обыграла Гранаду (5:3).

Хозяева повели в счете на 33-й минуте после точного удара Кенеди, а в начале второй сорокапятиминутке Сольдадо удвоил преимущество своей команды.

Барселона, которая контролировала мяч всю игру, сумела лишь распечатать ворота Гранады только на 88-й минуте: Эскандель срезал мяч в свои ворота. А в компенсированное время Альба сравнял счет и перевел матч в дополнительное время.

Гранада — Барселона Getty Images

Антуан Гризманн своим точным ударом на 100-й минуте вывел "сине-гранатовых" вперед, но уже через пару минут Феде сравнял счет. Казалось, что команды будут пробивать пенальти, но Барселона сумела дожать соперника. Де Йонг на 108-й минуте отправили четвертый мяч в ворота Гранады, а Альба на 113-й установил окончательный счет встречи - 5:3.

Гранада — Барселона 3:5

Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 — Эскандель, 88, Альба, 90+2, 113, Гризманн, 100, Де Йонг, 108

Гранада: Эскандель — Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес — Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас (Вальехо, 80) — Этеки (Перес, 105), Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо (Суарес, 66).

Барселона: тер Стеген — Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтити (Брэйтуэйт, 64), Альба - Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педри (Лангле, 105) — Тринкан (Дембеле, 63), Гризманн, Месси.

Предупреждения: Брис, Монторо, Санчес — Месси, Альба