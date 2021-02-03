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Реал Мадрид летом может приобрести Мареза на замену Винисиусу

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В Мадриде недовольны игрой бразильца.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Испанский Реал Мадрид летом может приобрести Рияда Мареза у английского Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в мадридском клубе недовольны игрой Винисиуса и рассматривают приобретение Мареза в качестве замены бразильскому полузащитнику.

Сам Марез также настроен на то, чтобы летом покинуть Манчестер Сити и перейти туда, где он будет получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Сити предложил контракт форварду итальянского Интера Лаутаро Мартинесу.

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Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Рияд Марез, Винисиус Жуниор
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