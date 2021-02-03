Реал Мадрид летом может приобрести Мареза на замену Винисиусу

В Мадриде недовольны игрой бразильца.

Испанский Реал Мадрид летом может приобрести Рияда Мареза у английского Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в мадридском клубе недовольны игрой Винисиуса и рассматривают приобретение Мареза в качестве замены бразильскому полузащитнику.

Сам Марез также настроен на то, чтобы летом покинуть Манчестер Сити и перейти туда, где он будет получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Сити предложил контракт форварду итальянского Интера Лаутаро Мартинесу.