Куман отреагировал на возможный уход Месси из Барселоны

Роналд Куман надеется, что аргентинец продолжит выступать за каталонцев.

Главный тренер Барселоны Роналд Куман оценил игру лидера своей команды Лионеля Месси и отметил, что ему нравится его тренировать. Куман признался, что не может представить Месси в футболке другого клуба.

“Я в этом не уверен. Да, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и все еще выигрывает матчи для команды. Мне нравится его тренировать. Это невероятно видеть его игру каждый день.

Он пришел в Барселону маленьким ребенком. Я не могу представить его в футболке другого клуба“, - цитирует Кумана Marca.

Ранее стало известно, сколько Барселона заработала на Месси.