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Звезда Атлетико заразился коронавирусом

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Жоау Фелиш был изолирован от команды.
Жоау Фелиш
Жоау Фелиш
Getty Images

Молодой форвард мадридского Атлетико Жоау Фелиш заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летнего футболиста изолировали от команды. Сейчас он находится дома в соответствии с протоколами Ла Лиги и правилами органов здравоохранения.

О состоянии португальца на данный момент ничего неизвестно, но, вероятно, болезнь проходит бессимптомно.

Напомним, Фелиш присоединился к Атлетико в 2019 году, перейдя из Бенфики за 127,2 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что президент Реала сдал положительный тест на коронавирус.

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Теги: Жоау Фелиш, Атлетико, футбол, коронавирус
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