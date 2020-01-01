Звезда Атлетико заразился коронавирусом

Жоау Фелиш был изолирован от команды.

Молодой форвард мадридского Атлетико Жоау Фелиш заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летнего футболиста изолировали от команды. Сейчас он находится дома в соответствии с протоколами Ла Лиги и правилами органов здравоохранения.

О состоянии португальца на данный момент ничего неизвестно, но, вероятно, болезнь проходит бессимптомно.

Напомним, Фелиш присоединился к Атлетико в 2019 году, перейдя из Бенфики за 127,2 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что президент Реала сдал положительный тест на коронавирус.