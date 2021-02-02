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Футболист Барселоны сдал больше 20 позитивных тестов на COVID-19

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Серхи Роберто не играл с ноября 2020 года по январь 2021 года.
Серхи Роберто
Серхи Роберто
Getty Images

Защитник испанской Барселоны Серхи Роберто длительное время не мог вернуться на поле. У игрока была мышечная травма правой ноги, а затем он заразился коронавирусом.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Хавьера Кампоса, когда 28-летний футболист восстанавливался после травмы, у него обнаружили COVID-19. Суммарно с начала болезни Роберто сдал 26 положительных тестов, и только 27-й был отрицательным.

Из-за этого он не играл с ноября 2020 года по январь 2021 года. Впервые после болезни он появился на поле 31 января - Серхи вышел на замену в поединке 21-го тура Ла Лиги против Атлетика (2:1).

Отметим, что контракт Роберто с клубом рассчитан до 2022 года.

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Теги: Серхи Роберто
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