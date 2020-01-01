Севилья минимально обыграла Альмерию в Кубке Испании

Андалузский клуб вышел в полуфинал турнира.

Севилья со счетом 1:0 обыграла одного из лидеров второго дивизиона Альмерию в гостевом матче четвертьфинала Кубка Испании.

Единственный гол в этом матче забил на 67-й минуте Лукас Окампос, которому ассистировал незадолго до того вышедший на замену Сусо.

Матч против Альмерии стал дебютом в составе Севильи для полузащитника Алехандро Гомеса, который недавно перешел из Аталанты. Аргентинец вышел в стартовом составе и на 60-й минуте его заменил Сусо.

Альмерия - Севилья - 0:1

Гол: Окампос, 67.

Альмерия: Фернандо - Акьеме, Де ла Ос, Брандарис, Буньюэль - Ласо (Садик, 68), Робертоне (Кошта, 76), Петрович (Куэнка, 89), Рамазани - Вильяр (Корпас, 68), Вильяльба (Карвалью, 76).

Севилья: Буну - Рекик, Кунде, Диего Карлос, Алеиш Видаль - Фернандо, Гудель (Мунир, 46), Ракитич - Де Йонг (Эн-Несири, 60), Окампос (Жордан, 80), Гомес (Сусо, 60).

Предупреждение: Брандарис.