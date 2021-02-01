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Зидан лишится работы в Реале, если не выиграет Лигу чемпионов

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Клуб поставил условия французскому эксперту.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Руководство Реала уволит Зинедина Зидана с поста главного тренера, если команда не покажет достойный результат в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает AS.

В настоящее время Реал вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, а в чемпионате у “сливочных“ солидное отставание от Атлетико.

Таким образом, чтобы избежать увольнения, Зидану нужно выиграть Лигу чемпионов.

Как известно, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал сыграет против Аталанты, в которую вчера перебрался хавбек Шахтера Виктор Коваленко. Матчи пройдут 24 февраля и 10 марта.

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Теги: Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, Ла Лига, Реал
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