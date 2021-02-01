Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона задолжала Месси гигантскую сумму

Комментариев: 0
До конца января клуб должен выплатить игроку 63,5 миллиона евро.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Каталонская Барселона имеет огромную задолженность перед ключевым форвардом команды Лионелем Месси.

Как отмечает Marca, “сине-гранатовые“ по условиям контракта должны были выплатить аргентинцу 72 миллиона евро, однако Месси получил только 8,5 миллиона евро.

Таким образом, на данный момент каталонцы должны Лионелю еще 63,5 миллиона, которые должны быть уплачены в качестве зарплаты и правам на изображение.

Напомним, что СМИ слили детали соглашения, подписанного Барселоной с ее нападающим Лионелем Месси в 2017 году, согласно которой стала известна реальная зарплата футболиста.

На эти цифры уже успели отреагировать в мадридском Реале.Королевский клуб подозревает, что руководством Барсы при заключении этого контракта мог быть нарушен финансовый фэйр-плей (ФФП).

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь