Барселона задолжала Месси гигантскую сумму

До конца января клуб должен выплатить игроку 63,5 миллиона евро.

Каталонская Барселона имеет огромную задолженность перед ключевым форвардом команды Лионелем Месси.

Как отмечает Marca, “сине-гранатовые“ по условиям контракта должны были выплатить аргентинцу 72 миллиона евро, однако Месси получил только 8,5 миллиона евро.

Таким образом, на данный момент каталонцы должны Лионелю еще 63,5 миллиона, которые должны быть уплачены в качестве зарплаты и правам на изображение.

Напомним, что СМИ слили детали соглашения, подписанного Барселоной с ее нападающим Лионелем Месси в 2017 году, согласно которой стала известна реальная зарплата футболиста.

На эти цифры уже успели отреагировать в мадридском Реале.Королевский клуб подозревает, что руководством Барсы при заключении этого контракта мог быть нарушен финансовый фэйр-плей (ФФП).