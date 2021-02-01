Реал подозревает Барсу в нарушении ФФП из-за контракта Месси
Королевский клуб решил вмешаться в скандал.
Мадридский Реал выразил свое мнение по делу о контракте форварда Барселоны Лионеля Месси.
Как сообщает Marca, королевский клуб подозревает, что руководством Барсы при заключении этого контракта мог быть нарушен финансовый фэйр-плей (ФФП).
При этом, на собраниях Ла Лиги и УЕФА неоднократно обсуждался вопрос о том, как Барселона под управлением Жозепа Бартомеу может соблюдать ФФП и в то же время испытывать серьезные проблемы с финансами.
Президент Реала Флорентино Перес, как утверждается, всегда стремился соблюдать правила экономической деятельности и просил УЕФА и Ла Лигу проследить за тем, чтобы порядок соблюдался всеми клубами.
Теперь же Реал рассматривает контракт Месси как аргумент в пользу предположения, что Барселона нарушила ФФП.
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