В сеть продолжают сливать детали контракта Месси: шокирующие подробности

Барселона должна выплатить Месси почти 39 миллионов евро.

Испанское издание El Mundo, которое накануне опубликовала зарплатную ведомость капитана команды Лионеля Месси с Барселоной, 1 февраля сообщило еще об одном пункте.

Сообщается, что каталонский клуб должен будет выплатить Месси почти 39 миллионов евро. Это должно произойти 15 июля - через две недели после истечения его действующего контракта.

Сумма полагается аргентинцу на основании пункта контракта о лояльности игрока. Обязательным условием для получения этих денег является то, что Месси оставался в команде до 1 февраля 2020 и не имеет значения, продлит ли он контракт с клубом или нет.

Ранее сообщалось, что Месси намерен объявить об уходе из Барселоны из-за утечки данных о контракте.